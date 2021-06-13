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04:43 13 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Чешская теннисистка победила россиянку в финале «Ролан Гаррос»

Барбора Крейчикова одержала победу над Анастасией Павлюченковой в финальном матче открытого чемпионата Франции по теннису.

Крейчикова всего в пятый раз принимала участие в турнире «Большого шлема» и даже не была посеянной на этом чемпионате, однако одержала победу со счетом 6-1 2-6 6-4 над Павлюченковой, посеянной под 31-м номером.

Теперь у Барборы Крейчиковой есть шанс победить еще и в парах: в воскресенье она играет в финале вместе с Катериной Синяковой.

В последний раз стать победительницей в одиночной и парной игре одновременно на «Ролан Гаррос» удалось француженке Мэри Пирс в 2000 году.

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Тэги: теннис, Roland Garros
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