Путин назвал вопросы, представляющие взаимный интерес для России и США

Российский лидер призвал не обольщаться снижением негативной риторики со стороны США в адрес России в преддверии саммита.

Президент России Владимир Путин хочет восстановить личные контакты по итогам встречи с американским лидером Джо Байденом по итогам встречи в Женеве. Об этом он сказал в интервью телеканалу Россия 1, сообщает ТАСС в воскресенье, 13июня.

«Планируется восстановить наши личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, создать реально функционирующие механизмы взаимодействия по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы», – сказал президент РФ.

По словам Путина, саммит РФ – США в Женеве 16 июня можно будет считать ненапрасным, если удастся создать механизмы взаимодействия по различным направлениям

Среди вопросов, представляющих взаимный интерес, он назвал стратегическую стабильность, тему региональных конфликтов, природоохранные мероприятия и заботу об экологии в целом, в глобальном смысле, а также сотрудничество в области экономики.

«Если мы после этой встречи создадим механизмы работы по всем этим направлениям, мне кажется, было бы уже хорошо. Можно было бы сказать, что встреча прошла недаром», – сказал Путин.

При этом он призвал не обольщаться снижением негативной риторики со стороны США в адрес России в преддверии саммита.

«В преддверии встреч на высшем уровне обе стороны всегда стараются снизить какую-то негативную риторику для того, чтобы создать соответствующую благоприятную обстановку для работы. Здесь нет ничего особенного. Я бы здесь не обольщался ничем», – отметил российский лидер.

По его словам, это проявление «профессионального подхода» со стороны США. «Мы со своей стороны тоже это делаем», – подчеркнул Путин.

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