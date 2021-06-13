В Бердянске нашли сотни снарядов и мин времен Второй мировой войны
Опасную находку обнаружили на окраине частного сектора Бердянска. Работы по поиску боеприпасов не завершены.
В городе Бердянск Запорожской области обнаружено большое количество боеприпасов времен Второй мировой войны. Об этом сообщает ГСЧС в утренней сводке в воскресенье, 13 июня.
«В Бердянске на окраине частного сектора пиротехническими подразделениями обнаружено и изъято 228 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны (176 минометных мин 50 мм, 17 артснарядов калибром 45 мм, три минометные мины 82 мм, два артснаряда калибром 76 мм, один артснаряд калибром 50 мм и другие боеприпасы – 29)», – говорится в сообщении.
К проведению работ привлекались семь человек и две единицы техники. При этом в ГСЧС предупредили, что поиски боеприпасов еще будут продолжаться в воскресенье.
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