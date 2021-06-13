В Украине цены на автогаз снизились

Цены снижаются на фоне избыточного количества предложений, в результате чего сделки заключаются нередко с убытком для продавца.

В Украине по итогам недели розничные сети АЗС в среднем и эконом-сегментах снизили стоимость сжиженного газа в пределах 10–30 коп./л. Об этом сообщает Еnkorr со ссылкой на данные мониторинга Консалтинговой группы А-95.

Так, в сети AMIC подешевел на 11 коп./л, до 15,15 грн/л, в сети KLO – на 20 коп./л, до 16,19 грн/л. Авантаж 7 за неделю снизила цены в среднем на 33 коп./л, до 14,85 грн/л. При этом в Киеве ценник установлен на уровне 14,65, что является минимальной розничной ценой на столичном рынке.

Такие сети как БРСМ-Нафта, Shell, Motto, Кворум, Mango и Prime снизили цены в среднем на 10-20 коп./л.

Средняя стоимость СУГ по Украине 11 июня составила 15,66 грн/л (-3 коп./л за неделю).

Также снижается стоимость сжиженного газа в оптовом сегменте украинского рынка.

«Большинство трейдеров Киевской области говорят о рабочем диапазоне цен на условиях EXW в 22 200-22 500 грн/т, снижение составило в среднем 300 грн/т. Единственное исключение – предложение Люкс Трейд Ресурса с Макаровской ГНС: компания «избавляется» от газа по 21 800 грн/т», – говорится в сообщении.

Утверждается, что цены снижаются на фоне избыточного количества предложений, в результате чего сделки заключаются нередко с убытком для продавца.

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