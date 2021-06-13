В Киеве рекорд по вакцинации
К приросту полученных прививок привели увеличение количества прививочных бригад и организация записи на инъекцию.
В киевском центре массовой вакцинации от COVID-19 за минувшие сутки, 12 июня, прививки получили 3014 человек — это рекордный показатель для вакцинации на выходных, которая продолжается в столице уже третью неделю, сообщили в Киевский городской госадминистрации.
По словам директора Департамента здоровья КГГА Валентины Гинзбург, к приросту полученных прививок привели увеличение количества прививочных бригад и организация записи на инъекцию.
«На прошлой неделе мы разделили потоки желающих вакцинироваться на „живую“ очередь и очередь из киевлян, которых пригласили смс-сообщением. А накануне этих выходных я провела рабочее совещание с представителями системы Helsi, в результате которой мы предложили киевлянам записываться на прививки самостоятельно с помощью сервиса Helsi.me», — отметила она.
Напомним, что 29−30 мая первые центры массовой вакцинации открылись в Киеве, Львове и Одессе. 6 июня их запустили еще в семи городах.
Всего в Украине сделали уже около 1,7 млн прививок от коронавируса.
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