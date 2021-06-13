Зеленский поблагодарил G7 за поддержку Украины

Украинский лидер приветствовал непоколебимую поддержку страны со стороны лидеров стран Большой семерки.

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность лидерам стран Большой семерки за поддержку Украины в ходе саммита в Великобритании. Об этом 13 июня сообщила пресс-служба главы государства.

«Благодарен лидерам Великобритании, Германии, Канады, Италии, США, Франции, Японии и ЕС за неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и призыв к агрессору отвести войска от наших восточных границ и из Крыма. Крым – это Украина», – подчеркнул Зеленский.

Напомним, лидеры G7 в финальном коммюнике призвали Россию ослабить напряженность, действовать в соответствии со своими международными обязательствами и отвести войска и вооружения от восточной границы Украины, а также уменьшить их концентрацию в аннексированном Крыму.

Также в документе указано, что страны Большой семерки считают РФ «стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником».

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