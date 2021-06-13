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Главная » Украина » Политика
10:00 14 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский поблагодарил G7 за поддержку Украины

Украинский лидер приветствовал непоколебимую поддержку страны со стороны лидеров стран Большой семерки.

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность лидерам стран Большой семерки за поддержку Украины в ходе саммита в Великобритании. Об этом 13 июня сообщила пресс-служба главы государства.

«Благодарен лидерам Великобритании, Германии, Канады, Италии, США, Франции, Японии и ЕС за неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и призыв к агрессору отвести войска от наших восточных границ и из Крыма. Крым – это Украина», – подчеркнул Зеленский.

Напомним, лидеры G7 в финальном коммюнике призвали Россию ослабить напряженность, действовать в соответствии со своими международными обязательствами и отвести войска и вооружения от восточной границы Украины, а также уменьшить их концентрацию в аннексированном Крыму.

Также в документе указано, что страны Большой семерки считают РФ «стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником».

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Тэги: помощь, g7, зеленский
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