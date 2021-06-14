Лидеры G7 призвали Россию вывести войска из Донбасса и Крыма
Лидеры держав «Большой семерки» требуют, чтобы Россия вывела войска и технику, размещенные на восточной границе Украины и в Крыму.
В итоговом коммюнике трехдневного саммита, завершившегося 13 июня в Великобритании, G7 призвала Россию снизить напряженность и действовать в соответствии с ее международными обязательствами.
«Мы остаемся твердо убежденными, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником. Мы подтверждаем нашу поддержку «нормандскому процессу «для обеспечения выполнения Минских соглашений и призываем Россию и поддерживаемые ею вооруженные формирования к конструктивному взаимодействию и подтверждению приверженности перемирию», – говорится в заявлении.
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Вместе с тем, страны G7 выразили готовность развивать сотрудничество с Россией в решении региональных и глобальных кризисов.
Страны «Большой семерки» также заявили, что выражают поддержку «подходу Украины, основанном на сдержанности».
Администрация президента США Джо Байдена не планирует приглашать Россию присоединиться к «Большой семерке» (G7).