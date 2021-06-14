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01:51 14 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Израиле назначили новое правительство – без Нетаньяху

Парламент Израиля утвердил новое правительство страны, сформированное лидерами партий «Ямина» Нафтали Беннета и «Еш Атид» Яира Лапида.

В новом правительстве впервые за 12 лет не будет представителей партии Биньямина Нетаньяху.

60 из 120 депутатов Кнессета проголосовали за доверие правительству, 59 высказались против, один воздержался.

В ближайшее время новый кабинет министров будет приведен к присяге. Главой правительства станет Беннет.

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Тэги: правительство, Израиль
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