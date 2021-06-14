Саудовская Аравия второй год подряд запрещает хадж

Мусульманам из-за рубежа не разрешат это сделать второй год подряд. Королевство заявило, что проинформировало другие страны о решении не допускать паломников из-за границы.

Саудовская Аравия объявила в субботу, что разрешит 60 тысячам жителей, вакцинированных против Covid-19, совершить хадж в этом году. Однако мусульманам из-за рубежа не разрешат это сделать второй год подряд. Королевство заявило, что проинформировало другие страны о решении не допускать паломников из-за границы.

Паломничество, запланированное на июль, будет разрешено тем, кто прошел вакцинацию и в возрасте от 18 до 65 лет, а также не страдает хроническими заболеваниями, говорится в сообщении министерства хаджа, цитируемом официальным саудовским информагентством. Желающим совершить хадж нужно будет подавать онлайн-заявку.

В прошлогоднем хадже приняли участие лишь 10 тысяч человек – среди них было 70% иностранцев и 30% саудовцев. В 2019 году в пятидневном ежегодном паломничестве участвовали 2,5 млн человек. Хадж и круглогодичное паломничество умры в обычном формате приносят Саудовской Аравии около 12 млрд долларов ежегодно.

В октябре прошлого года страна ослабила меры и впервые за семь месяцев открыла Большую мечеть для молитв и частично возобновила круглогодичное паломничество умры. Ограничение на количество паломников умры составляет 20 тысяч человек в день, при этом 60 тысяч прихожан могут совершать ежедневные молитвы в мечети.

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