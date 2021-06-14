В НАТО наращивают силу для противостояния России
Генсек Альянса заявил о самом серьезном усилении безопасности со времен окончания холодной войны и анонсировал дальнейшее увеличение количества войск.
НАТО будет наращивать свой военный потенциал для противодействия России. Об этом генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил в интервью телеканалу CNBC.
Столтенберг рассказал, что подход НАТО к России основан на том, что «мы называем двойственным подходом – на обороне и диалоге».
«Мы сейчас осуществили самое серьезное усиление нашей коллективной обороны со времен окончания холодной войны, и будем продолжать укреплять ее, поддерживая высокую степень готовности, наращивая количество войск и увеличивая оборонные инвестиции», – заявил Столтенберг.
По его словам, Альянс будет «реагировать очень жестко и четко, используя широкий набор различных инструментов», как это делалось в последние годы.
Одновременно с укреплением противовоздушной и противоракетной обороны НАТО будет осуществлять контроль над вооружениями, сообщил генсек.
Столтенберг также подчеркнул важность санкций, введенных против России. По его словам, их применение следует продолжать наряду с «более значительной поддержкой близких партнеров НАТО, таких как Украина и Грузия».
Новости по теме
Минобороны РФ намерено создать новые военные соединения для «ответа» НАТО. В новые подразделения поставят современное вооружение и технику.
Главнокомандующий силами НАТО в Европе Филип Бридлав обратился к Пентагону с просьбой предоставить дополнительные войска и вооружения в связи с российской угрозой.
Генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен подтверждает новое наращивание вооруженных сил России на украинской границе и считает его «очень прискорбным шагом назад».