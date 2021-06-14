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15:00 14 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Нафтогаз нашел повод судиться с Газпромом

Украинская компания попытается договориться с Газпромом о транзите в Украину газа из Средней Азии. Если не выйдет – подаст иск.

Нафтогаз намерен подать иск против Газпрома, чтобы добиться транзита газа из Средней Азии через ГТС Украины. Об этом сказал глава НАК Юрий Витренко в интервью Financial Times.

«Речь идет о десятках миллиардов кубических метров. Только лишь газ из Средней Азии может заполнить всю украинскую систему транзита газа», – сказал он.

Витренко сообщил, что Нафтогаз готовит официальные запросы для получения разрешения на транзит газа из Средней Азии по системе Газпрома. По его оценке, на эти переговоры могут уйти месяцы.

В случае же отказа Газпрома Нафтогаз направит жалобу в антимонопольные органы Евросоюза и подаст иск в международный арбитраж. Эти споры могут  затянуться на годы.

Как известно, Газпром 15 лет запрещает транзит из Средней Азии в Украину по своей газотранспортной системе.

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Тэги: Нафтогаз, Газпром
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