Нафтогаз нашел повод судиться с Газпромом
Украинская компания попытается договориться с Газпромом о транзите в Украину газа из Средней Азии. Если не выйдет – подаст иск.
Нафтогаз намерен подать иск против Газпрома, чтобы добиться транзита газа из Средней Азии через ГТС Украины. Об этом сказал глава НАК Юрий Витренко в интервью Financial Times.
«Речь идет о десятках миллиардов кубических метров. Только лишь газ из Средней Азии может заполнить всю украинскую систему транзита газа», – сказал он.
Витренко сообщил, что Нафтогаз готовит официальные запросы для получения разрешения на транзит газа из Средней Азии по системе Газпрома. По его оценке, на эти переговоры могут уйти месяцы.
В случае же отказа Газпрома Нафтогаз направит жалобу в антимонопольные органы Евросоюза и подаст иск в международный арбитраж. Эти споры могут затянуться на годы.
Как известно, Газпром 15 лет запрещает транзит из Средней Азии в Украину по своей газотранспортной системе.
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