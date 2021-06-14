В Раде насчитали «трех-четырех» потенциальных олигархов

Дело не в фамилиях, утверждают в партии и добавляют, что дело в подходе, который вводит новый закон об олигархах.

Глава партии Слуга народа Александр Корниенко насчитал в Верховной Раде трех-четырех народных депутатов, которых могут признать олигархами в случае принятия соответствующего закона. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина в понедельник, 14 июня.

«Трудно сказать наверняка. В парламенте – человека три-четыре. Но тут же дело не в фамилиях, дело в подходе, который этот закон вводит», – сказал Корниенко.

Корниенко признал, что в проект закона могут быть внесены правки во время рассмотрения в Раде.

«Критерии в нем якобы выписаны узко. Но там есть вещи, о которых могут быть дискуссии: начиная с сумм, которые можно менять в разные стороны, и заканчивая какими-то глубинными вещами, например, присутствие в политике», – добавил он.

Депутат отметил, что не согласен со словами спикера Дмитрия Разумкова, заявившего о возможном конфликте интересов в законопроекте об олигархах.

«СНБО – коллегиальный орган, в нем много людей, он не принимает решения единолично. И это единственный орган, который, так сказать, комплексно управляет вопросами безопасности и обороны в стране. Вопрос олигархов уже тоже со временем стал для Украины вопросом национальной безопасности. Поэтому, по моему мнению, логично, что этим органом должно быть СНБО. Совбез не принимает решения по дальнейшему декларированию встреч с олигархом. То есть в чем тут конфликт интересов? В том, что однажды СНБО принимает решения, вносить этого человека в реестр или нет? Тогда, если вдруг у кого есть конфликт интересов, он об этом просто заявит и откажется от голосования «, – утверждает Корниенко.

Наконец, чиновник заявил, что надеется на принятие законопроекта в первом чтении на следующей пленарной неделе (28 июня – 2 июля), а в целом – не позднее осени.

Тэги: Верховная Рада, олигархи, снбо, слуга народа