Украина готова к членству в НАТО – Зеленский
Украина ежедневно доказывает, что готова быть в Альянсе больше, чем большинство стран ЕС, подчеркнул Зеленский.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина каждый день доказывает свою готовность вступить в НАТО и получить План действий относительно членства в альянсе. Об этом сообщает пресс-служба президента в понедельник, 14 июня.
«Мы ежедневно доказываем, что готовы быть в Альянсе больше, чем большинство стран Европейского Союза. Из-за того что, к сожалению, у нас семь лет идет война, среди украинцев выросла поддержка вступления в НАТО. Потому что для людей это безопасность, это защита для их детей», – сказал Зеленский в интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press.
По словам Зеленского, за последний год позиция западных партнеров по поддержке Украины стала крепче, но лидеры этих государств, по-прежнему часто руководствуются своими внутренними интересами. Как подчеркнул Зеленский, западные страны должны осознать, что война на Донбассе – это также война в Европе, где умирают «за все те принципы, которые проповедуют и отстаивают лидеры НАТО и ЕС».
«Западные партнеры должны понять, что поддержка Украины – это не только благо для украинского народа, это также благо и безопасность для их стран», – добавил он.
Зеленский напомнил, что во время телефонного разговора с президентом Джо Байденом он получил приглашение посетить с визитом США в конце июля. Во время встречи с лидером США Зеленский надеется обсудить вопрос предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО, экономическую поддержку, а также ситуацию с безопасностью на востоке страны.
Президент также отметил, что сейчас РФ медленно отводит свои войска от украинской границы после недавнего стягивания значительного количества своих вооруженных сил.
«Сегодня мы, к сожалению, должны быть готовыми к осложнениям в любой день. Я не считаю, что это будет, но вероятность провокаций есть, в частности в середине сентября, когда будет Запад-2021 (совместные военные учения России и Беларуси – ред.)», – добавил Зеленский.
Как считает Зеленский, Россия не заинтересована в полномасштабной войне, потому что понимает, что Украина не отступит, пойдет до конца, и это может вылиться в Третью мировую войну.
В то же время он надеется на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным для активизации мирных переговоров, «хотя российская сторона затягивает ее проведения без понятных причин».
«Будем надеяться, что в ближайшее время мы получим адженду и сроки», – подытожил Зеленский.
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