Украинец Малиновский стал чемпионом WBO Intercontinental

Олег Малиновский в титульном 10-раундовом бое за пояс WBO Intercontinental в полулегком весе. Поединок состоялся в рамках вечера бокса в Киеве.

Решением судей победил Натаниэля Какололо из Намибии – два арбитра отдали предпочтение украинцу с одинаковым счетом – 97:93, один рефери зафиксировал ничью – 95:95.

Эта победа стала 28-й для непобедимого украинца.

В другом поединке в рамках вечера бокса украинский супертяжеловес Владислав Сиренко нокаутировал француза Невфеля Уату.

Для Малиновского это был первый бой с марта, когда он техническим нокаутом победил грузина Гиорги Гачечиладзе.

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