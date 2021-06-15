Украинец Малиновский стал чемпионом WBO Intercontinental
Олег Малиновский в титульном 10-раундовом бое за пояс WBO Intercontinental в полулегком весе. Поединок состоялся в рамках вечера бокса в Киеве.
Решением судей победил Натаниэля Какололо из Намибии – два арбитра отдали предпочтение украинцу с одинаковым счетом – 97:93, один рефери зафиксировал ничью – 95:95.
Эта победа стала 28-й для непобедимого украинца.
В другом поединке в рамках вечера бокса украинский супертяжеловес Владислав Сиренко нокаутировал француза Невфеля Уату.
Для Малиновского это был первый бой с марта, когда он техническим нокаутом победил грузина Гиорги Гачечиладзе.
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