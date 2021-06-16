Зеленский считает неизбежной встречу с Путиным

Украинский президент давно добивается встречи с Путиным, но российская сторона затягивает этот процесс.

Президент Владимир Зеленский уверен в неизбежности его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Вероятность подобного саммита он оценил в интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, текст которого публикует ОП в среду, 16 июня.

«Поэтому будем надеяться, что в ближайшее время мы получим даты, адженду и сроки, что немаловажно. Может встречу с президентом США ускорить нашу встречу? Встреча происходит тогда, когда в ней заинтересованы обе стороны. Поэтому я считаю, что встреча президентов не может ускорить моей встрече с Путиным. Что касается моей встречи с президентом США, то я получил довольно конкретное приглашение. Дат еще нет, но в конце июля у нас будет встреча, официальный визит в США», – рассказал Зеленский.

Ранее Путин подтверждал свою готовность к встрече, но пока это затягивается российской стороной, отметил президент.

«Сегодня, я не знаю причин, но они слишком оттягивают. Но оттягиванием вопрос не решить. Ставят вопрос русского языка, церкви и тому подобное. Даже в средствах массовой информации обсуждают мою фигуру – это очень «важно» в двусторонних отношениях, когда идет война … У меня здесь очень открытая позиция: если хотите уважения к русскому языку – уважайте украинский», – добавил Зеленский.

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