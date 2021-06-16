На службе у бандитов и под прикрытием ОП: как мэр Конотопа Семенихин погряз в коррупции

Каких только подонков и негодяев вынес во власть ветер Революции достоинства в 2014 году

Каких только подонков и негодяев вынес во власть ветер Революции достоинства в 2014 году: одни под патриотическими лозунгами стали еще худшими коррупционерами, чем те, кого они собой заменили, другие с властной трибуны разжигают межнациональную рознь, третьи вообще работают в интересах бандитов. Мэра города Конотоп Сумской области, члена партии ”Свобода” Артема Семенихина можно смело отнести сразу ко всем трем категориям. И вот почему.

Из шакалов-мошенников в большие политики

Судимостями и темным уголовным прошлым в украинской политике уже мало кого удивишь – спишут на ”грехи молодости”. Очевидно, так и думали в партии ”Свобода” в 2015 году, когда выдвигали Артема Семенихина на выборы мэра Конотопа. Тремя годами ранее, осенью 2012 года, Артем Семенихин был задержан правоохранителями – ему было предъявлено обвинение по статье ”Вымогательство”.

Придумав незамысловатую схему заработка на тот момент глава Конотопской городской ячейки партии ”Свобода” Семенихин обманным путем собирал деньги с предпринимателей в Святошинском районе Киева: представлялся предпринимателям сотрудником ”Киевэнерго”, сверял показания счетчика, выписывал поддельную квитанцию и брал деньги. В течение полутора года, пока его не поймала милиция, будущий мэр Конотопа обворовывал несчастных малых предпринимателей, стариков и матерей, под прикрытием липовых бумажек отбирая у них последние деньги, заработанные тяжелым трудом.

Ущерб от грабежа людей Семенихина правоохранители оценили тогда в добрых 1,5 млн грн. Не странно, что после этого молодой жулик перестал ходить пешком, а стал ездить на новом ”Фольксвагене Туарег”. Обманутые ”свободовцем” люди стали один за одним обращаться в милицию, на что стали получать от Семенихина и его ”побратимов” угрозы физической расправы. Однако, уголовное дело таки было возбуждено, Семенихин был задержан под громкие крики партии ”Свобода” о том, что это – политическая расправа. Возможно, именно это и позволило Семенихину ”съехать” с этой уголовной истории как жертве политических репрессий и на выборах в 2015 году избраться мэром Конотопа. Но до этого стоит упомянуть о еще одной характерной истории.

Как известно, 2014 год – год активного волонтерства, когда по всей стране тысячи украинцев собирали деньги и все необходимое для украинской армии, ставшей на защите от пророссийских боевиков на Востоке страны. Очевидно, смекнув, какие силы и денежные потоки собираются в этом направлении, Артем Семенихин решил отправиться в АТО. Правда, не сколько защищать Родину, а сколько продолжать обогащаться.

Так, в том же 2014 году, бизнесмен и волонтер из Сумской области передал 92-ой ОМБР новый джип ”Toyota Tundra”, которому в последствии, недолго удалось прослужить военным – Артем Семенихин сначала присвоил автомобиль себе еще в качестве АТОшника, а когда закончил свою ”добровольческую карьеру”, покинул зону АТО вместе с ”Тойотой”.

По сведениям жителей Конотопа, именно на этом автомобиле с надписью ”14/88” Семенихин перемещался по городу во время своей предвыборной кампании. Более того, подтвердить факт присвоения автомобиля, отданного волонтерами бойцам украинской армии, удалось благодаря ДТП, в которое попал Семенихин в ноябре 2015 года: тогда в него врезался мопедист, после чего на пресс-брифинге Семенихин в ответ на вопрос журналистов сам признался, что нерастаможенный автомобиль, на котором он попал в аварию – это машина, на которой он ”выполнял боевые задачи на востоке страны”. На тот момент уже год, как не выполнял.

Неонацист во власти, которого некому утихомирить

Отдельно стоит остановиться на цифре 14/88, которая ярко красовалась на присвоенном себе автомобиле Семенихина. Числовая комбинация 14/88 является самым известным и актуальным цифровым символом современных националистов. По оценкам историков и филологов, за числом 14 в данной комбинации стоит фраза ”Мы должны защитить само существование нашего народа и будущее для белых детей”, автором которой является Дэвид Лейн, американский неонацист, осужденный за убийство радиожурналиста, еврея Алана Берга. Вторая же часть кода, цифра ”88”, означает нацистское приветствие «Heil Hitler!» («Хайль, Гитлер!»), так как буква ”Н” в латинском алфавите по счету стоит на восьмом месте.

Вот с такими лозунгами Артем Семенихин шел на выборы мэра Конотопа в 2015 году. И как бы кто не надеялся, что это просто какая-то ошибка, что жители Конотопа избрали себе мэром фашиствующего антисемита, на первой же сессии городского совета Артем Семинихин публично отказался поднимать официальный флаг города, так как на нем изображен еврейский символ – звезда Давида.

И далее по накатанной: Семенихин открыто пишет в своих социальных сетях антисемистские лозунги и высказывания, описывает свое негодование от большого количества евреев в Украине и разносит с мэрской трубуны откровенную фашистскую риторику. ”Это ведет к разжиганию ненависти и нетерпимости в городе. Не может должностное лицо, градоначальник так разжигать вражду между представителями разных национальных меньшинств в городе. Но он это продолжает делать, и никто его не останавливает”, – с досадой отмечает житель Конотопа Игорь Нечаев.

Но правоохранительные органы и центральная власть упорно не замечают разгула фашиствующего элемента на должности мэра. Хотя, очевидно, что для того, чтобы не замечать этого, нужно совершать над собой усилия, когда о мэре-фашисте пишут как украинские СМИ, так и российские пропагандисты, раскручивая свои федеральные темники про украинский фашизм. Но ни Офис президента, ни друг Зеленского – глава СБУ Иван Баканов – в упор не замечают того, как целый город оказался в руках неадекватного неонациста. Почему? На этот вопрос мы ответим позже, а пока

А к чему это ведет? К тому, что вся фашистская риторика Артема Семенихина, на которую нет никакой адекватной реакции, чем дальше, тем больше приводит общество к норме, где оправдывается насилие и нетерпимость по отношению к меньшинствам и несогласным.

Местный активист Илья Безручко, представляющий Национальную коалицию в поддержку евразийского еврейства, ранее рассказывал, как Семенихин и его ”побратимы” угрожали ему в социальных сетях за то, что он критиковал мэра за его антисемистскую позицию. ”Окружение мэра мне советовало не возвращаться в Конотоп из Киева, иначе я попаду в больницу”, – рассказывал Илья.

Город в заложниках

А что сам Конотоп под управлением человека, цель которого – личное обогащение? ”Город, сейчас, скажем откровенно, в экономическом коллапсе. Каждое коммунальное предприятие Конотопа является убыточным. К полному разрушению доведено коммунальное предприятие ”Конотопское трамвайное управление”. При этом в бюджете заложено 10 миллионов гривен на премии (мэру и его команде) при том, что заведения образования и охраны здоровья не были обеспечены заработной платой”, – такими словами охарактеризовала результаты работы Артема Семинихина за три года управления Конотопом Татьяна Сизон, бывший секретарь городского совета.

Городской бюджет Конотопа после того, как им управлять стал Артем Семенихин, стал работать не на город, а на Артема Семенихина. Скандальную историю выявил местный общественный активист Ярослав Бондаренко. Выделенных на ремонт дороги к воинской части №58 на улице Тургенева миллионов гривен не хватило, чтобы проложить дорогу к части потому, что дорогу проложили к доме матери мэра Натальи Семенихиной. Причем асфальт был уложен аккурат до ее дома и любезно укатан в самом дворе счастливой обладательницы сына-городского головы.

Если маме мэр Конотопа обустроил комфортное добирание до дома по новой дороге, то отцу от мэра-”свободовца” досталось само жилье: в 2020 году пенсионер Юрий Семенихин приобретает квартиру в киевском ”новострое” за почти 1,2 млн грн.

Дураку же будет понятно, что на зарплату мэра Конотопа в пару десятков тысяч в месяц и на пенсии родителей такую квартиру не купишь. Но Семенихину и это удалось. За счет чего? Об этом ниже.

Бюджетные потоки – на одну фирму

Как только Антон Семенихин стал мэром Конотопа в 2015 году, сразу же большинство крупных бюджетных подрядов в Конотопе стала получать одна и та же строительная фирма – ООО ”Ремсервис”. Только Управление образования Конотопского горсовета за последние годы заключило с этой фирмой 16 контрактов на 23 млн грн. Больницы, жилые дома, детские сады, школы – все в Конотопе при мэре Семенихине ремонтирует фирма ”Ремсервис” Ирины Шимицкой, муж которой входит в состав Общественного совета при Конотопском горсовете. Как отмечали местные журналисты, у Семенихина с Шимицкой давние дружеские отношения, а потому и не удивительна такая лояльность городских властей к этому предприятию.

Не удивительно также и то, что за сотнями отданных этой фирме бюджетных подрядов последовала масса уголовных производств со стороны правоохранителей по одной и той же статье Уголовного кодекса – растрата бюджетных средств. Сразу после избрания мэром в 2015 году мэр Семенихин заказал у ”Ремсервиса” достройку роддома и детской поликлиники за почти 18 млн грн. Однако заказанного город так и не увидел: Управление ЖКХ Конотопа и ООО ”Ремсервис” сразу же после заключения договора, в тот же день, подписали дополнительное соглашение, согласно которому была снижена цена услуги до 16,25 млн грн, но вместе с изменением цены изменился и предмет договора: мол, отпала необходимость дальнейших строительных работ (сразу же в день заключения договора), но появилась нужда в поставках медицинского оборудования.

В итоге ”Ремсервис”, который не занимается медоборудованием, поставил его конотопским властям по в разы завышенным ценам. Естественно, эта незамысловатая схема заинтересовала правоохранителей. Как установила прокуратура, ”Ремсервис”, в частности, закупил у другой фирмы ООО ”НТС” акушерские кровати за 799 тысяч грн, а продал городу за 1,2 млн грн. Паровые стерилизаторы друзья мэра купили по цене 137 тысяч грн каждый, а продали по цене 264 тысяч грн. Очевидно же, что это не могло произойти без личного участия чиновников. В результате правоохранители оценили растраты бюджета по этой сделке в 5 млн грн.

На тот момент Управление ЖКХ Конотопа возглавлял Григорий Павлюченко. Как поступил мэр Конотопа Артем Семенихин после громкого коррупционного скандала? Просто сместил его на должность заместителя начальника управления, оставив его ”смотрящим” за потоками денег в ЖКХ города, что характерно говорит о личной заинтересованности мэра Семенихина в таких людях и таких схемах. Учитывая, что никакой информации о доведении этого дела до суда и привлечению виновных в растратах бюджетных миллионов гривен, нет, Семенихину, видимо, удалось договориться с правосудием. И, продолжить свое дело.

Потому что очередной крупный подряд Управления ЖКХ Конотопа по ремонту здания Конотопской гимназии на сумму 18 млн грн, отданный ООО ”Ремсервис”, тоже закончился тоже коррупционным скандалом. Прокуратура открыла уголовное производство по факту растрат бюджетных средств на ремонте крыши, утеплении фасада и укреплении фундамента здании гимназии чиновниками Конотопской мэрии, которые вступили в сговор с ООО ”Ремсервис”.

Примечательно, что на данный тендер подавало свое предложение другое предприятие – ООО ”Гранд-Групп”, которое предложило выполнить эти работы на полмиллиона дешевле. Но тендерный комитет с вышеупомянутым Григорием Павлюченко, которого так бережет мэр Семенихин, отклонил заявку этой компании и определил победителем свое ”родное” ООО ”Ремсервис”. Еще более ярким моментом в этой истории является то, что часть денег на реконструкцию гимназии в рамках грантовых программ выделил Европейский Союз. Но кричать проевропейский лозунги на выборах – это одно, а ”осваивать” европейские деньги – это другое.

В эту же копилку – уголовное производство по все той же растрате бюджетных денег все той же ООО ”Ремсервис” на ремонте спортзала в школе №10, на которую из бюджета чиновники Семенихина отдали 750 тысяч гривен, но, как потом выяснили правоохранители, подрядчик завысил стоимость выполненных работ, а сам ремонт провел с использованием некачественных дешевых материалов.

И это – только пару самых громких историй, до которых добрались правоохранители. А сделок у городских властей Конотопа со своей ручной фирмой ”Ремсервис”, согласно данным открытых реестров, – сотни. Можно только догадываться, какие суммы бюджетных денег ”отмыл” через эту фирму за годы своего правления мэр Конотопа Артем Семенихин.

Марионетка в руках бандитов

”Его банда стреляла в моего сына. Прошло уже шесть лет, шесть лет он не дает нам жизни. Я и сейчас боюсь за свою жизнь и за жизнь своего ребенка. Это преступник, он бандит, он убийца, – заявила в интервью местному телеканалу жительница Конотопа Людмила на митинге под судом против депутата Конотопского городского совета Александра Кирея, обвиняемого в убийстве.

Александра Кирея в Конотопе называют лидером местной преступной группировки «вокзальских», которая два последних десятка лет держала город в страхе. В 2008 году нескольких участников этой группировки суд признал виновными в разбоях, пытках и похищении людей и так далее. Сам Кирей подозревался в убийстве своего бизнес-партнера, но изначально ему удалось избежать правосудия. Более того – впоследствии избраться депутатом городского совета.

Однако, уже во время депутатства в деле об убийстве компаньона Кирея всплыли новые обстоятельства: у депутата нашли оружие, марка и калибр которого совпадали с калибром пуль и предполагаемой маркой пистолета, из которого в 1994 году застрелили его делового партнера. Уголовное дело было возобновлено, а к нему также добавились незаконное хранение оружия, угроза убийством и избиение владельца местного кафе. По итогу, как это заведено в Украине, Кирей избежал тюрьмы, хоть его и признали виновным по статьям ”Хулиганство” и ”Угроза убийством”. Суд аккурат засчитал срок его пребывания в СИЗО во время следствия как отбытие наказания и выпустил его на свободу в зале суда.

Причем тут к бандиту Кирею мэр Конотопа Артем Семенихин? А очень причем. Мэр Конотопа, по сведениям некоторых депутатов горсовета, уже давно работает в интересах банды Кирея, которая использует его вдоль и поперек в должности мэра: получение земли, коммунального имущества, которые попадаются на глаза фирмам Александра Кирея и его ”партнеров”, не получает никаких препятствий со стороны городских властей.

Но поймать за руку мэра и его подчиненных на том, что решения принимаются в сговоре с преступными элементами, правоохранителям пока не удалось. Зато, как сообщил нам собеседник в прокуратуре Сумской области, следователи зафиксировали факт преступного влияния на Артема Семенихина со стороны Кирея с помощью… владельцев магазинов и супермаркетов, несогласных с действиями городского головы. Как заявили ритейлеры, мэр Семенихин, используя свое служебное положение в интересах бизнеса Кирея, который владеет хлебзаводом, давит на собственников продуктовых магазинов в Конотопе, требуя от них прекратить работать со всеми конкурентами Александра Кирея, допуская к реализации только его продукцию. Угрожая, что в противном случае запретить вовсе работать в городе. Бандитское окружение – бандитские методы. Хотя чего еще ожидать от бывшего мелкого жулика, который ради своей выгоды не остановиться ни перед чем.

Новая власть ”прикроет”

В своей предвыборной кампании в 2019 году Владимир Зеленский громко обещал ”посадки”. И, казалось бы, при таком обильном коррупционном уголовном шлейфе мэра Конотопа Артема Семенихина его посадка для нынешнего президента могла бы стать красивой с электоральной точки зрения историей во исполнение своих предвыборных обещаний. Но это если в обратном не были бы заинтересованы члены команды самого Зеленского.

”По всем уголовным производствам, касающимся Артема Семинихина, поступает команда ”тормозить” прямо из Офиса президента Украины”, – говорит наш собеседник в прокуратуре Сумской области. По некоторым сведениям, эту команду дает Сергей Трофимов, советник главы ОП Андрея Ермака. Об этом говорят и депутаты Конотопского городского совета, голосовавшие за импичмент мэру Семенихину в 2018 году и пожелавшие в силу понятных причин остаться неназванными.

По их словам, Сергей Трофимов, со скандалом и обвинениями в ”крышевании строительной мафии”, уволенный осенью прошлого года с должности заместителя главы Офиса президента и оставшийся после этого советником Ермака, после прихода команды Зеленского к власти, взял под свою опеку Артема Семинихина, за что тот регулярно его ”благодарит” денежным вознаграждением в десятки тысяч долларов. Которые Артему Семинихину удается собирать с многомиллионных бюджетных подрядов в городе и с работы на преступную группировку Александра Кирея.

”Коррупция в Конотопе процветает, а Семинихин чувствует себя полностью безнаказанным. По многим заявлениям в полицию и прокуратуру с детально расписанными коррупционными схемами никакого движения нет, все заминается. В Конотопском горсовете ни для кого не секрет, что Семинихин хорошо благодарит Офис президента за то, что его не трогают, поэтому тут уже давно никто не рассчитывает ни на какое правосудие”, – резюмируют депутаты Конотопского горсовета.