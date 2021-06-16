Кабмин ослабил карантинные ограничения

Власти разрешил проводить массовые мероприятия при 100% заполняемости при условии наличия у всех участников отрицательного результата теста на COVID.

Кабмин на заседании в среду, 16 июня, продлил карантин до конца лета, но ослабил некоторые ограничения. Что именно отменили, сообщил министр культуры и информации политики Александр Ткаченко в Telegram.

В частности, Кабмин разрешил проводить массовые мероприятия при условии наличия у всех участников и организаторов мероприятия отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, которое проведено не более чем за 72 часа до проведения мероприятия, или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации.

Также Кабмин исключил пункт о запрете работы заведений питания после 24 часов.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что пока в стране действует «зеленый» уровень эпидопасности, контроль самоизоляции не будет проводиться, что позволит обновить приложение Дій вдома.

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