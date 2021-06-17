В Украине растут темпы вакцинации

За сутки прививки от коронавируса получили 76,5 тысяч украинцев, при том, что еще днем ранее это число составляло 62,5.

За минувшие сутки в Украине от коронавирусной инфекции вакцинированы 76 538 человек. Об этом в четверг, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Отмечается, что одну дозу получили 50 818 человек, полностью иммунизированы 25 720 человек.

В течение суток работали 679 мобильных бригад и 933 пункта вакцинации.

С начала прививочной кампании привиты 1 907 685 человек, из них получили 1 дозу – 1 594 081 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 313 604 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 907 685 прививок.

По состоянию на 15 июня в списке ожидания вакцинации находятся 702 205 человек.

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