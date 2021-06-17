В РФ позитивно оценивают встречу Путина с Байденом

На переговорах в Женеве лидерам РФ и США удалось понять, где можно взаимодействовать, а где пока не получится это сделать, говорит Песков.

В Кремле считают, что саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена прошел «скорее со знаком плюс». Оценку встрече в четверг, 17 июня, дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире радиостанции Эхо Москвы .

«Но сейчас можем сказать, в первую очередь, основываясь на оценке самого президента, что прошел он скорее со знаком плюс», – сказал он, напомнив, что Кремль предупреждал не завышать ожидания от встречи.

По его словам, встреча была результативной «с точки зрения того, что лидеры имели возможность прямо изложить друг другу свои позиции, более или менее понять, где можно взаимодействовать и где в настоящий момент взаимодействие не получится в связи с категорическим расхождением во взглядах». «Это тоже произошло, и это тоже плюс», – подчеркнул он.

Также Песков отметил принятый президентами совместный документ. «Пускай это очень короткий текст, но все-таки совместное заявление по стратстабильности – это, наверное, именно то, в чем реализуется особая ответственность наших двух стран не только перед нашими народами, как это пафосно ни звучит, но и перед всем миром», – указал он.

По словам Пескова, лидеры РФ и США обсуждали возможность воссоздания механизма по примеру диалога по Украине, который велся несколько лет назад Владиславом Сурковым и Куртом Волкером, занимавшими посты помощника президента РФ и спецпредставителя Госдепа США.

Он также отметил позитив в том, что США не обвиняют непосредственно российские власти в последних кибератаках.

«По кибербезопасности констатировано понимание, что нужно говорить, и это чрезвычайно важно. Соглашения не достигнуты, да и не могли быть достигнуты соглашения, никто таких задач не ставил», – сказал Песков.

Он добавил, что в ближайшее время будет запущен механизм экспертного диалога по вопросам кибербезопасности, где будут обсуждаться предметно и атаки, и общий уровень киберугроз, и вопросы в области критической инфраструктуры.

Кроме того, Песков сообщил, что посол России в США Анатолий Антонов, как ожидается, в ближайшие дни вернется в Вашингтон.

Также представитель Кремля отметил диалог президентов о Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе, Москва рассчитывает на полный возврат к исполнению соглашения.

Песков также указал, что диалог военных РФ и США в Сирии очень важен, его нужно поддерживать. Президенты РФ и США затрагивали в том числе ситуацию в Афганистане.

На последок Песков сообщил, что вопрос о проведении следующей встречи Путина и Байдена еще не обсуждался.