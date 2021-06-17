Изменения климата грозят Украине опустыниванием обширных территорий в ближайшие 30-40 лет.

Из-за изменений климата Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов. Об этом в четверг, 17 июня, сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Там заявили, что по свидетельствам ученых, из-за климатических изменений Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов. Уже в ближайшие 30-40 лет стране грозит опустынивание обширных территорий.

Отмечается, что Украина занимает девятое место в мире по площади пахотных земель, занимающих почти 33 млн га. Более 60% пахотных земель в Украине покрыты черноземами.

«К сожалению, имеем печальную статистику. Распаханность земель Украины является одной из самых высоких в мире и составляет чуть более 54% территории. Это приводит к значительному развитию деградационных процессов. 13 млн га сельскохозяйственных угодий подвергаются пагубному воздействию водной эрозии. Более 6 млн га земель систематически подвергаются ветровой эрозии. До 20 млн га охвачены пылевыми бурями», – говорится в сообщении.

Уже в ближайшие 30-40 лет стране грозит опустынивание обширных территорий.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский подчеркнул, что для Украины борьба с опустыниванием и деградацией земель является одним из приоритетных направлений государственной экологической политики.

Для этого утвержден Национальный план действий по борьбе с деградацией земель и опустыниванием до 2025 года. Создан Координационный совет по борьбе с деградацией земель и опустыниванием.

По словам Абрамовского, чтобы достичь нейтрального уровня деградации земель, необходимо воплощать меры по стабилизации повышения содержания гумуса в почве.

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