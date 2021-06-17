В Эстонии на маршруты выйдут первые в мире беспилотные микроавтобусы
Они будут на водородном топливе.
В Эстонии с 5 июля на маршруты выйдут беспилотные шаттлы, работающие на водородном топливе. Их называют первым подобным транспортом в мире. Шаттлы — это микроавтобусы, рассчитанные на шесть человек. Они должны будут стать транспортом последней мили и экологичной альтернативой личному автомобилю, пишет EER.
Беспилотным шаттлом при необходимости можно будет управлять дистанционно. Заряжается микроавтобус быстро. При движении он выделяет только водяные испарения и тепловую энергию. Первый город, где шаттлы выйдут на маршруты — Тарту.
Водородные топливные элементы для шаттлов разработал Тартуский университет. Микроавтобусы производит эстонская компания Auve Tech.
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