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20:00 17 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Эстонии на маршруты выйдут первые в мире беспилотные микроавтобусы

Они будут на водородном топливе.

В Эстонии с 5 июля на маршруты выйдут беспилотные шаттлы, работающие на водородном топливе. Их называют первым подобным транспортом в мире. Шаттлы — это микроавтобусы, рассчитанные на шесть человек. Они должны будут стать транспортом последней мили и экологичной альтернативой личному автомобилю, пишет EER.

Беспилотным шаттлом при необходимости можно будет управлять дистанционно. Заряжается микроавтобус быстро. При движении он выделяет только водяные испарения и тепловую энергию. Первый город, где шаттлы выйдут на маршруты — Тарту.

Водородные топливные элементы для шаттлов разработал Тартуский университет. Микроавтобусы производит эстонская компания Auve Tech.

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Тэги: Эстония, беспилотные микроавтобусы, Тартуский университет
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