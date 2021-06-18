Режим Лукашенко преследует медиков, участвовавших в протестах
Организация Amnesty International заявила о репрессиях белорусских властей в отношении медиков, участвовавших в протестах или критиковавших власть.
По данным организации, по этой причине в Беларуси были уволены десятки медицинских работников, многие из них потеряли возможность продолжать работать в медицине. Большое число медиков также получало угрозы, указывается в отчете, опубликованном в четверг, 17 июня.
Массовые увольнения медиков происходят несмотря на нехватку кадров в сфере здравоохранения Беларуси, что приводит к катастрофической ситуации, особенно в провинции, отмечают правозащитники.
«Власти Беларуси не заботятся о праве людей на здоровье и других правах человека. Реакция власти на любое мирное несогласие – насилие и жестокие репрессии. Врачи и медсестры оказались среди тех, кто заплатил невероятную человеческую цену за свой профессионализм и проявление человеческого сочувствия», – заявил заместитель директора AI по кампаниям в Восточной Европе и Центральной Азии Брюс Миллар.
По словам Миллара, власти Беларуси во главе с Александром Лукашенко «систематически разрушают ценные институты белорусского общества – от культурных организаций и студенческих союзов до журналистского и медицинского сообщества». Amnesty International призвала мировое сообщество «не оставить эту ситуацию незамеченной и выступить против усиливающихся репрессий в Беларуси».
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