Зеленский подписал указ о поднятии зарплаты медикам
Минимальный уровень оплаты труда для среднего медперсонала должен составлять не менее 13,5 тысяч грн, для врачей – не менее 20 тысяч.
Президен Владимир Зеленский в пятницу, 18 июня, подписал указ об увеличении зарплат медиков. Указ Зеленский подписал во время поздравления ко Дню медика.
«Мы должны находить новые механизмы и новые ресурсы, пока размер зарплаты медиков не станет справедливым. И одним из шагов для достижения этой цели станет подписан мной сегодня, сейчас, указ, я считаю, важный указ президента Украины», – сказал Зеленский.
Он объяснил, что указ устанавливает ориентир минимального уровня оплаты труда: не менее 13,5 тысяч грн для среднего медицинского персонала и не менее 20 тысяч грн для врачей.
Зеленский добавил, что его команда «сделает все, чтобы увеличение зарплат было не только на бумаге».
Также президент заявил, что в этом году запустят проект, предусматривающий строительство больниц нового формата.
«Одним из шагов на пути к качественной медицине станет наш новый проект – запуск больниц нового, качественно другого формата, по лучшим мировым стандартам. Больницы одинаково комфортные как для пациента, так и для врача. Мы начинаем этот проект уже в этом году с областных клинических и детских больниц, которые должны соответствовать уровню европейских клиник», – заявил Зеленский.
По его словам, данный проект будет реализован в каждой области.
Также он сообщил, что продолжается строительство больниц в рамках программы Большое строительство.
«Уже создано 33 больницы и 60 сельских амбулаторий. В планах – к концу 2021 года еще 30 медицинских учреждений и 340 сельских амбулаторий плюс 200 современных приемных отделений по всей Украине», – сказал президент.
По данным Национальной службы здоровья, в среднем врачи государственных медучреждений зарабатывают менее 10 тысяч гривен. При этом руководители медучреждений получают в среднем 23,5 тысяч грн, средний медперсонал – 7,5 тысяч грн, а младший – 6,1 тысяч грн.
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