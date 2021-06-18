Зеленский подписал указ о поднятии зарплаты медикам

Минимальный уровень оплаты труда для среднего медперсонала должен составлять не менее 13,5 тысяч грн, для врачей – не менее 20 тысяч.

Президен Владимир Зеленский в пятницу, 18 июня, подписал указ об увеличении зарплат медиков. Указ Зеленский подписал во время поздравления ко Дню медика. «Мы должны находить новые механизмы и новые ресурсы, пока размер зарплаты медиков не станет справедливым. И одним из шагов для достижения этой цели станет подписан мной сегодня, сейчас, указ, я считаю, важный указ президента Украины», – сказал Зеленский.

Он объяснил, что указ устанавливает ориентир минимального уровня оплаты труда: не менее 13,5 тысяч грн для среднего медицинского персонала и не менее 20 тысяч грн для врачей. Зеленский добавил, что его команда «сделает все, чтобы увеличение зарплат было не только на бумаге».

Также президент заявил, что в этом году запустят проект, предусматривающий строительство больниц нового формата.

«Одним из шагов на пути к качественной медицине станет наш новый проект – запуск больниц нового, качественно другого формата, по лучшим мировым стандартам. Больницы одинаково комфортные как для пациента, так и для врача. Мы начинаем этот проект уже в этом году с областных клинических и детских больниц, которые должны соответствовать уровню европейских клиник», – заявил Зеленский.

По его словам, данный проект будет реализован в каждой области.

Также он сообщил, что продолжается строительство больниц в рамках программы Большое строительство.

«Уже создано 33 больницы и 60 сельских амбулаторий. В планах – к концу 2021 года еще 30 медицинских учреждений и 340 сельских амбулаторий плюс 200 современных приемных отделений по всей Украине», – сказал президент.

По данным Национальной службы здоровья, в среднем врачи государственных медучреждений зарабатывают менее 10 тысяч гривен. При этом руководители медучреждений получают в среднем 23,5 тысяч грн, средний медперсонал – 7,5 тысяч грн, а младший – 6,1 тысяч грн.

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