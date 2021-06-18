В Минэнерго связывают высокие цены на газ с СП-2
Россия провоцирует дефицит газа в Европе, что принудить к реализации Северного потока-2, считает Галущенко.
Ситуация на европейском рынке с высокими ценами на газ сложилась из-за действий России, считает министр энергетики Герман Галущенко. Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 18 июня.
«То, что происходит в Европе с рыночной ценой на газ – это следствие того, что делает наш северный сосед, чтобы принудить к реализации Северного потока. Мы рассматриваем этот Северный поток-2 в качестве оружия, это не вопрос экономики и коммерции», – сказал министр.
Он добавил, что вопрос с газопроводом не закрыт.
«Что мы будем делать? Есть несколько направлений. Во-первых, это вопрос не закрыт. Есть пример Opal, когда его ввели и на самом деле он работает только на 50% – это тоже опция о том, что нам надо требовать применение европейского законодательства к Северному потоку – это одно направление», – сказал министр.
Второе направление – возвращение к идее консорциума по поводу газотранспортной системы Украины.
«Возможно вопрос возвращения к идее консорциума газотранспортной системы, обеспечивающие транзит по территории Украины. Обещания о том, что договор будет выполняться, и их выполнение – это разные вещи. Мы будем дальше противостоять реализации, но параллельно надо смотреть, кого мы можем привлечь из партнеров», – сказал Галущенко.
Он заверил, что власть будет и впредь противостоять реализации этого проекта.
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