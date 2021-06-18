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20:00 18 Июня 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Россия выйдет из договора по открытому небу

Россия полностью прекратит участие в договоре об открытом небе 18 декабря. Уже уведомлены все его участники.

Россия выйдет из Договора по открытому небу 18 декабря, говорится в заявлении МИД РФ в пятницу, 18 июня.

«Россия уведомила все государства-участники о своем решении выйти из ДОН через шесть месяцев после направления уведомления. Таким образом, это произойдет 18 декабря 2021 года», – сказано в сообщении.

«Данный шаг подразумевает одновременный выход и из сформированной в рамках Договора группы государств-участников, включающей нашу страну и Беларусь. О выходе из этой группы также проинформированы все государства-участники и отдельно – белорусские партнеры», – добавили в МИД РФ.

В ведомстве отмечают, что выход России из договора показал, что попытки добиться односторонних преимуществ, игнорируя интересы и озабоченности Москвы, обречены на провал.

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Тэги: МИД РФ, рф, Договор по открытому небу
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