СБУ нашла незаконный полигон в Киеве

На территории бывшего детского лагеря в Дарницком районе был обустроен незаконный стрелковый полигон.

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят следственные действия на территории коммунального предприятия Муниципальная варта в Киеве в рамках дела о незаконном обращении с оружием. Об этом сообщается на сайте спецслужбы в пятницу, 18 июня.

Указано, что разоблачена противоправная деятельность группы лиц, которые обустроили незаконный стрелковый полигон на территории бывшего детского лагеря в Дарницком районе.

«Досудебным следствием установлено, что к организации полигона причастны члены Муниципальной варты. Тренировки по стрельбе проводились с использованием незарегистрированного огнестрельного оружия», – говорится в сообщении

Кроме того, участники группы хранили боеприпасы, взрывчатые вещества и средства поражения, незаконно перемещенные из зоны ООС.

В ходе обысков в помещениях фигурантов обнаружено и изъято: гранатомет РПГ-22; 400 г тротила, два корпуса гранат РГД-5, полуавтоматический пистолет KRISS производства США, почти сотня патронов различного калибра, значительное количество охотничьего нарезного оружия.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении фигурантам производства по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ст.263 УК Украины).

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