Китайские ученые сшили живых крыс и заставили самцов рожать детенышей

Зоозащитники уже окрестили эксперимент «мерзким опытом Франкенштейна».

Ученые из Военно-морского медицинского университета в Шанхае сшили живых самцов и самок крыс, чтобы объединить их кровоток. Потом пересадили мужским особям матки и заставили их вынашивать детенышей. Выжившие эмбрионы появились на свет путем кесарева сечения. Зоозащитники уже окрестили эксперимент «мерзким опытом Франкенштейна».

Результаты работы опубликованы на сервисе bioRxiv. Это препринт исследования — оно еще не рецензировалось и не было напечатано в научном издании.

В опыте участвовали 46 пар лабораторных крыс. Все самцы были кастрированы. Их сшили с женскими особями, так как ключевую роль в развитии плода играет кровь беременной самки.

В женские половины «единого организма» подсадили 562 эмбриона, в мужские — 280. В матках самок нормально развились 169 из них, в телах самцов — 27.

Беременность у грызунов длится 21-23 дня. На этом сроке крысам провели кесарево сечение. У самок все доношенные детеныши выжили. У самцов — нет, на этом этапе несколько плодов оказались мертвыми.

«Они отличались от нормальных по морфологии и цвету, плацента была атрофированной или опухшей», — заявили ученые.

По их словам, некоторые выжившие детеныши самцов умерли через два часа или через сутки после появления на свет.

Выросли здоровыми и стали функционально репродуктивными только десять крысят, выношенных самцами. То есть около 3,5% эмбрионов.

Ученые не объясняют, что может значить результат их работы для людей. Но сообщают, что пошли на опыт после исследований о возможности трансплантации матки трансгендерным женщинам. Также биоинженеры подчеркнули, что ранее никто и никогда не фиксировал беременность у самцов млекопитающих животных.

Старший советник зоозащитной организации PETA по научной политике Эмили Макайвор назвала исследование мерзким.

«Эти шокирующие эксперименты продиктованы исключительно любопытством и никак не способствуют нашему пониманию репродуктивной системы человека. Животные заслуживают уважения, а не обращения с ними как с одноразовыми предметами», — сказала она.

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