Женщины массово судятся с Pornhub из-за опубликованных с ними видео

Более тех десятков женщин подали в суд на компанию, владеющую стриминговим порносайтом Pornhub, за распространение видео с их участием без согласия.

Brown Rudnick LLP, юридическая фирма, представляющая истцов, заявила, что в иске заявлены претензии в соответствии с законом о защите жертв торговли людьми и насилия от 2000 года. Одна из истиц рассказала, что ей было 17 лет, когда ее парень заставил ее снять интимное видео, а позже оно было размещено на Pornhub без ее согласия.

В Pornhub назвали обвинения «абсолютно абсурдными, полностью безрассудными и категорически ошибочными» и отметили, что каждое добавленное на сайт видео проверяется модераторами.

«Pornhub имеет нулевую толерантность к незаконному контенту и расследует любые жалобы или обвинения относительно контента на наших платформах», – заявили в компании.

Кроме того, в компании также уверяют, что у них действуют эффективные меры безопасности, а загружать видео непроверенным пользователям запрещено. Также на сайте нельзя не подтверждать личность или возраст людей, которые представлены в загруженных видео.

Сервис Pornhub можно использовать бесплатно, но пользователи могут ежемесячно вносить плату за высококачественные видеопотоки и дополнительный контент. Сайт преимущественно наполняется его собственными пользователями и доступен для всеобщего просмотра.

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