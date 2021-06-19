США опровергли данные о заморозке помощи Украине
Кроме обещанной военной помощи, Штаты подготовили резервные средства на случай дальнейшего вторжения России в Украину.
Информация о приостановке Вашингтоном военной помощи Киеву не соответствует действительности, заявила в ночь на субботу, 19 июня, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Мысль о том, что мы удерживали помощь Украине в сфере безопасности, является абсурдной. Только на прошлой неделе – в преддверии саммита США-Россия – мы предоставили пакет помощи в сфере безопасности объемом $150 миллионов, включая помощь летального характера», – указано в заявлении.
Псаки уточнила, что в настоящее время американские власти передали всю сумму, выделенную Конгрессом в рамках инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности.
Кроме того, представитель Белого дома сообщила, что Вашингтон «подготовил резервные средства на случай дальнейшего вторжения России в Украину».
«Президент (США Джо – ред.) Байден сказал президенту (России Владимиру – ред.) Путину напрямую, что мы твердо будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины», – резюмировала Псаки.
Новости по теме
Пакет помощи на $100 млн включал летальные вооружения – системы ПВО, стрелковое оружие и противотанковое оружие, утверждают источники.
Министр обороны США Марк Эспер назвал условие для выделения военной помощи Украине. Киев скоро получит очередной транш.
В период с сентября по ноябрь 2019 года от США было получено оборудование связи, средства кибербезопасности, приборы ночного видения, медицинское оборудование и так далее.