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17:00 19 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

США опровергли данные о заморозке помощи Украине

Кроме обещанной военной помощи, Штаты подготовили резервные средства на случай дальнейшего вторжения России в Украину.

Информация о приостановке Вашингтоном военной помощи Киеву не соответствует действительности, заявила в ночь на субботу, 19 июня, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мысль о том, что мы удерживали помощь Украине в сфере безопасности, является абсурдной. Только на прошлой неделе – в преддверии саммита США-Россия – мы предоставили пакет помощи в сфере безопасности объемом $150 миллионов, включая помощь летального характера», – указано в заявлении.

Псаки уточнила, что в настоящее время американские власти передали всю сумму, выделенную Конгрессом в рамках инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности.

Кроме того, представитель Белого дома сообщила, что Вашингтон «подготовил резервные средства на случай дальнейшего вторжения России в Украину».

«Президент (США Джо – ред.) Байден сказал президенту (России Владимиру – ред.) Путину напрямую, что мы твердо будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины», – резюмировала Псаки.

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Тэги: США, военная помощь
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