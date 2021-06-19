Кулеба назвал СП-2 политическим проектом
Проект является политически мотивированным, так как целесообразным остается транзит газа через Украину, подчеркнул министр.
спПроект РФ Северный поток-2 является политически мотивированным, поскольку с экономической и стратегической точек зрения целесообразным остается транзит газа через Украину. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в субботу, 19 июня.
Альтернативным маршрутом поставок сжиженного природного газа в страны Черноморского региона будет открытие Турцией канала Стамбул, строительство которого Украина приветствует, подчеркнул Кулеба на дискуссии Энергетика: какое будущее нас ждет? в рамках Анталийского дипломатического форума в Турции.
«Самый большой вопрос в снабжении энергии, сотрудничества в этой сфере – это инфраструктура. Мы все знаем, откуда можно взять энергию и куда она должна быть доставлена. Главный вопрос – как. Если отвечать на этот вопрос исключительно с экономической точки зрения, это один ответ. С политической точки зрения – совершенно другой», – сказал Кулеба.
Министр привел в пример реализацию российского проекта Северный поток-2.
«Как это случилось с Северным потоком-2, проектом, подрывающим энергетическую безопасность Европы, противоречащим принципам диверсификации энергоснабжения. Это политический проект, цель которого – обойти Украину по политическим соображениям, так как с экономической и стратегической точек зрения целесообразным остается транзит газа через территорию Украины», – добавил Кулеба.
Украина была и остается надежным транзитером газа, напомнил министр. Он также отметил высокий уровень сотрудничества с Турцией во всех измерениях, включая энергетическую сферу, важное значение Трансанатолийского газопровода TANAP.
«Ждем с нетерпением открытия нового канала, который соединит Черное и Средиземное моря, поскольку это возможность для поставок сжиженного природного газа в Черноморские страны … В этом ключе хорошие отношения с Турцией и ее инвестиции в диверсификацию поставок энергии имеют исключительное значение», – резюмировал Кулеба.
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