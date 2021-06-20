В России разбился самолет с парашютистами

В России в Кемеровской области разбился самолет L-410, на борту которого находились парашютисты. Есть погибшие и раненые.

Двухмоторный самолет совершил жесткую посадку возле села Журавлево на аэродроме «Танай». Информация о жертвах пока противоречива.

ТАСС сообщает, что в самолете было 17 парашютистов. Четверо погибших, восемь раненых.

Другие СМИ со ссылкой на свои источники пишут, что количество жертв увеличилось до семи, еще человек 12 пострадали. Всего на борту было 19 человек, в том числе двое пилотов, которые погибли.

После вылета у самолета отказал один из двигателей. Командир принял решение об аварийной посадке, сообщает «Интерфакс».

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