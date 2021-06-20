В ООН заявили о преследованиях и пытках в Крыму

В докладе ООН отмечается применение пыток для самооговора, перемещение незаконно осужденных в Россию, а также безнаказанность российских силовиков.

Промежуточный доклад генсека ООН о ситуации с правами человека в Крыму будет представлен на сессии Совета ООН по правам человека, стартующей в понедельник. Об этом заявила первая замглавы МИД Украины Эмине Джеппар в Facebook в субботу, 19 июня.

«Доклад фиксирует продолжающиеся практики незаконно преследования крымчан, применение пыток для самооговора, перемещение незаконно осужденных на территорию Россию, безнаказанность органов российской оккупационной власти, в том числе ФСБ», – сообщила Джеппар.

Кроме того, отмечается ретроспективное применение российского законодательства, в частности для наступления на свободу СМИ и лишения жилья крымчан, что является фактически одной из форм принудительного изменения демографического состава населения.

Наконец, беззакония «властей» аннексированного полуострова включают также наступление на религиозные свободы, в частности речь идет о преследовании Православной церкви Украины.

«Это те практики в нарушение норм международного права, которые с собой принесла Россия как оккупационная власть на украинские земли Крыма и Донбасса», – подытожила Джеппар.

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