Белый дом подтвердил заморозку 100 млн долларов помощи Украине

В Белом доме утверждают, что это была дополнительная помощь, на случай «если Россия продолжит представлять непосредственную угрозу».

Белый дом заморозил 100 млн долларов военной помощи Украине. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает The Washington Post в воскресенье, 20 июня.

Салливан пояснил, это была дополнительная помощь, на случай если Россия продолжит представлять непосредственную угрозу Украине, и добавил, что в отчетности была путаница.

«США предоставили Украине помощь в размере 275 млн долларов и пообещали выделить еще 100 млн долларов, если Россия продолжит представлять непосредственную угрозу, наращивая войска вдоль границы с Украиной. Учитывая, что угроза ослабла, США заморозили эти дополнительные 100 млн долларов», – сказал Салливан.

Американский чиновник подчеркнул, что США готовы помочь Украине, если Россия предпримет агрессивные действия.

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