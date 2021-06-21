В олимпийскую деревню Токио разрешат приносить алкоголь
В оргкомитете также заявили, что планируют раздавать презервативы участникам не во время их пребывания в деревне, а после их отъезда.
Организационный комитет Олимпийских игр в Токио заявил, что участникам будет разрешено приносить алкогольные напитки в деревню спортсменов.
Но употреблять его можно будет только в своих номерах, пишет Kyodo.
В оргкомитете также заявили, что планируют раздавать презервативы участникам не во время их пребывания в деревне, а после их отъезда, что является отступлением от недавней олимпийской традиции.
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