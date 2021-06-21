НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Спорт
03:53 21 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В олимпийскую деревню Токио разрешат приносить алкоголь

В оргкомитете также заявили, что планируют раздавать презервативы участникам не во время их пребывания в деревне, а после их отъезда.

Организационный комитет Олимпийских игр в Токио заявил, что участникам будет разрешено приносить алкогольные напитки в деревню спортсменов.

Но употреблять его можно будет только в своих номерах, пишет Kyodo.

В оргкомитете также заявили, что планируют раздавать презервативы участникам не во время их пребывания в деревне, а после их отъезда, что является отступлением от недавней олимпийской традиции.

Источник:
Тэги: алкоголь, Олимпиада в Токио
Код блока:
Loading...

Новости по теме

Официальный партнер Олимпиады в Токио призвал ее отменить

Официальный партнер Олимпийских игр-2020 в Токио газета Asahi Shimbun призвала правительство Японии отменить соревнования.

Отмена Олимпиады обойдется Японии в половину годового бюджета Украины

Отмена Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио этим летом обойдется Японии порядка 1,81 триллиона иен (17 млрд долларов).

Премьер-министр Японии выступил против проведения Олимпиады в Токио

Йосихиде Суга заявил, что окончательное решение остается за МОК, но лично он не ставил бы Олимпиаду выше безопасности граждан страны.

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com