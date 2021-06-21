В Мелитополе «Слуга народа» спелась с экс-порошенковцами

В Мелитополе политика – это тоже бизнес. Не имеющий ничего общего с политическими флагами и интересами избирателей.

Партнерша Романова

В биографии секретаря Мелитопольского городского совета Романа Романова, опубликованной на официальном сайте исполкома, указано, что он с 2003 по 2011 год трудился директором частного предприятия «Злак».

На сегодняшний день единственным бенефициаром этого предприятия является Елена Черная – супруга депутата горсовета от «Команды Сергея Минько» Юрия Черного, который в 2009 году, остановленный пьяным за рулем «Мерседеса», в упор расстрелял из травмата двух оперативников местного отдела милиции, размахивая корочкой «советника специальной службы СБУ».

Несмотря на произошедшее, Роман Романов связь с оскандалившимся фигурантом уголовного дела и его супругой не разорвал, и в 2015 году Елена Черная даже баллотировалась в горсовет от «Самопомощи», франшизой которой обзавелся Роман Викторович, возглавив ее партийный список.

В 2018 году Роман Романов официально (документально) покинул список соучредителей ЧП «Злак». Однако вряд ли он перестал поддерживать связь с Черными, поскольку те не оставили попыток попасть во власть. Как мы знаем, это у них получилось благодаря команде Минько, к которой на минувших выборах примкнул и Романов. Но вот путь Черных к заветной «хотелке» стать депутатами вызывает вопросы.

«Троянский конь»

Один из пользователей сайта оставил под прошлой статьей о «подвигах» Черного комментарий: «Дьявол в овечьей шкурке». Не станем демонизировать депутата от «Команды Сергея Минько», и воспользуемся другой метафорой для характеристики пути Черных к власти – «троянские кони».

Если помните, данайцы одержали победу в войне над троянцами, презентовав им в качестве примирительного подарка гигантского деревянного коня, внутри которого засели греки. Дождавшись, когда город уснет, боевики перебили стражу и заняли Трою. С тех пор имя гигантской деревянной скульптуры характеризует любые уловки. А без них в современной мелитопольской политике не обойтись.

На прошедших местных выборах противостояние «Команды Минько» и «Слуг народа» оказалось принципиальным. Позорно провалив избирательный список «слуг» в результате сомнительно нечаянных ошибок, нардеп Владимир Крейденко уехал в Киев, фактически не оставив никаких шансов оппозиции команде Сергея Минько. Не удивительно, что по городу тут же пошли слухи о некоей финансовой заинтересованности партийного руководства пропрезидентской партии.

Удивительно, но в списках «Слуги народа» в горсовет находилась Елена Черная. При том, что Роман Романов, с которым она долго и плодотворно трудилась, под первым номером попал в горсовет от «Команды Сергея Минько». Как и ее муж, которому нашлось место в списке партии-рекордсмена по количеству отданных голосов. То есть, фактически, Елена Александровна играла против мужа, своего бывшего партнера Романова и вообще против логики.

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции обратили внимание на деньги, поступавшие на счета кандидатов. Поступали они с возможными нарушениями, а потому стали достоянием общественности. Оказалось, что Елена Черная финансировала Дмитрия Гладкого – кандидата в народные депутаты от «Слуги народа». В 2019 году запорожский юрист Гладкий безальтернативно проиграл выборы, поскольку Сергей Минько с большим отрывом прошел в Верховную Раду.

Странно, но Елена Александровна перечислила, согласно данным НАПК, минимум 38 тысяч гривен Гладкому.

Еще странней выглядит позирование семейства Черных на фоне задника с символикой «Слуги народа» – в соцсетях до сих пор Черная хранят данные фото с красноречивой подписью «Зе-банда». На фото Юрий Черный первый слева:







Выходит, «договорняки» между «Слугой народа» и «Командой Сергея Минько» – не вымысел? Как и вхождение в списки оппозиционной платформы многолетних друзей и партнеров действующей власти.

Так для чего проводить в Мелитополе выборы, если за каждым партийным логотипом одна и та же команда? Давайте не тратить народные деньги, а просто назначим царей…

И о прекрасном

В конце этой публикации – о высоком. Ну, не могли же мы оставить так хорошо разыгрывающую борьбу против экс-порошенковской команды «слугу» Елену Черную без цветов.

В этом году отдел культуры Мелитопольского городского совета закупил у физлица-предпринимателя Елены Черной почти полтысячи тюльпанов на сумму 9400 гривен.

Порадуемся за нее.