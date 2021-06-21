Евросоюз одобрил пакет санкций против Беларуси
Новые санкции Брюсселя коснутся 86 физических лиц и компаний, в том числе членов семьи Лукашенко.
Евросоюз вводит четвертый пакет санкций против Беларуси. Об этом в понедельник, 21 июня, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter.
«Сегодня ЕС послал новый сильный сигнал поддержки народу Беларуси, введя новые ограничительные меры», – написал Мишель.
Как сообщает в Twitter корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, сегодня главы МИД стран ЕС одобрили введение секторальных и персональных санкций против Беларуси.
«Министры иностранных дел ЕС также дали политический зеленый свет для секторальных санкций в отношении Беларуси, затрагивающих часть ее калийного, нефтяного и банковского секторов», – написал Йозвяк.
По его данным, в санкционном списке 78 официальных лиц и 8 предпринимателей. Среди них:
- бизнесмены,
- депутаты,
- пропагандисты,
- прокуроры,
- судьи,
- милиционеры,
- высокопоставленные военнослужащие,
- члены семьи Лукашенко.
«ЕС принял решение ввести замораживание активов и запрет на получение виз для 78 человек и 8 юридических лиц… Санкции сегодня обнародуют в официальном журнале ЕС», – написал Йозвяк.
По данным Радио Свобода, в санкционном списке ЕС компании: МАЗ, БелАЗ, Белаэронавигация, Bremino Group, Globalcustom, Новая нефтяная компания, Logex и Sohra.
В списке также Олег Гайдукевич, Николай Карпенко, Геннадий Давыдько, помощник прокурора Алина Касьянчик, министр обороны Виктор Хренин, журналисты Андрей Муковозчик и Сергей Гусаченко, пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, а также бизнесмены Алексей Алексин и Александр Зайцев.
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