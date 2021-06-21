ЕС продлил санкции за аннексию Крыма

Введенные в 2014 году из-за аннексии Крыма санкции снова продлены еще на год. Также Совет ЕС принял решение по Беларуси.

На заседании Совета ЕС в понедельник, 21 июня, утвердили решение о продлении на год санкций, которые были введены за аннексию Крыма Россией, срок действий которых истекает 23 июня.

Ограничительные меры включают запреты на импорт товаров из Крыма или Севастополя в ЕС, а также инфраструктурные или финансовые инвестиции, туристические услуги в Крыму или Севастополе.

Кроме того, подлежит ограничениям ЕС экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям, для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или для разведки, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

Также главы МИД ЕС утвердили четвертый пакет санкций против Беларуси, как и анонсировал глава дипломатии ЕС Жозеф Боррель.

ЕС ввел санкции в 2014 году после аннексии Крыма и постоянно их продлевает.

Отметим, в России считают, что санкции Запада в отношении Москвы останутся навсегда.

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