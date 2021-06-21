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12:06 22 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Под санкции США попал КГБ Беларуси

Вашингтон внес в санкционный список шесть юридических и 16 физических лиц, в том числе КГБ.

США ввели новый пакет санкций против компаний и некоторых граждан Беларуси. Об этом сообщается на сайте американского министерства финансов 21 июня.

Вашингтон внес в санкционный список шесть юридических и 16 физических лиц. В частности, под ограничения попал белорусский КГБ, внутренние войска страны, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, УВД Брестского облисполкома и Центр изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске.

«Это решение было принято в свете усугубления нарушений человеческих прав в Белоруссии и жестокого подавления гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов», – говорится в пресс-релизе.

Там же сказано, что санкции связаны с посадкой в Минске самолета компании Ryanair, после которой белорусские силовики задержали находившегося на борту бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и россиянку Софию Сапегу.

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Тэги: санкции, США, беларусь, КГБ
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