В России омбудсмен увидела нарушение прав человека в принуждении к вакцинации
По мнению Татьяны Москальковой, угрозы по отношению к тем, кто не может вакцинироваться, могут рассматриваться как нарушение прав человека.
Аппарат уполномоченного по правам человека получил много сообщений о том, что руководство принуждает работников организаций вакцинироваться от коронавируса под угрозой наказания, сказала вечером 21 июня уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в радиоэфире.
По ее словам, хотя идея вакцинации — правильная, такое стимулирование нечестно.
«Да, действительно, есть категории людей, которые не могут вакцинироваться, но вы дайте им гарантии, какие-то преференции, — сказала уполномоченный по правам человека. — Тогда пусть эти люди уйдут на больничный с оплатой, в долгосрочный отпуск за счет работодателя или какие-то другие преференции, которые не заставляли бы человека чувствовать себя ущемленным по не зависящим от него причинам».
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