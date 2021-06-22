Зеленский представил программу Здоровая Украина

Программа направлена на все возрастные категории и группы населения и нацелена на достижении одной цели: украинцы должны жить дольше.

Президент Владимир Зеленский в ходе форума Украина 30 во вторник, 22 июня, представил программу Здоровая Украина.

По словам президента, средняя продолжительность жизни в стране составляет 72 года – 115 показатель в мире.

«В Украине средняя продолжительность жизни составляет 72 года. По этому показателю мы занимаем 115-е место в мире. Но самое страшное здесь не рейтинги, а то, что численность населения Украины уменьшается с каждым годом. Чтобы понять эту угрозу, достаточно посчитать, сколько нас будет через 10-20 или 50 лет, если мы не изменим эту ситуацию кардинально», – сказал президент.

Исправить ситуацию надеются за счет программы Здоровая Украина, которая предполагает отдельный подход с целью привлечения к спорту для каждой возрастной группы.

Он пообещал, что в Украине будут полные медицинские обследования каждые два года для граждан старше 55 лет.

«Для лиц старше 55 лет будут введены так называемые медицинские чекапы, полные медицинские обследования каждые два года. А для некоторых категорий – ежегодно. Ранняя диагностика заболеваний позволяет государству спасать жизни своих граждан, тратя гораздо меньше средств», – сказал президент.

Зеленский отметил, что 85% смертей связаны с заболеваниями кровообращения и онкозаболеваниями. Поэтому профилактика болезней должна продлить украинцам жизнь.

Также, Зеленский заявил о запуске восьми компонентов для улучшения иммунитета школьников. В частности, это новая концепция уроков физкультуры, реформа школьного питания (в частности, новое школьное меню), популяризация спортивных секций, новые онлайн-приложения, чтобы можно было найти эти спортивные кружки, и тому подобное.

Кроме того, президент обещает создавать активные парки и спортивные площадки по всей Украине.

По данным Госстата, женщины в Украине живут на 10 лет больше мужчин.

За последние 30 лет население страны сократилось почти на 10 млн.

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