В рестораны и кафе Москвы запретили пускать людей без доказательств отсутствия ковида

Вход разрешен вакцинированым, переболевшим и обладателям свежего отрицательного ПЦР-теста.

С 28 июня все рестораны и кафе Москвы переходят на бесковидный режим. Пускать в заведения будут только по QR-коду, бумажные справки не принимаются. Вход разрешен трем категориям людей:

вакцинированные;

переболевшие в течение последних шести месяцев;

имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

Если возникнут трудности, можно обратиться в специально созданную группу разбора через личный кабинет на mos.ru.

Систему проверки QR-кодов должны создать сами рестораны и кафе. Заведения, которые этого не сделают, смогут работать только на вынос и доставку.

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