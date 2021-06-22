В рестораны и кафе Москвы запретили пускать людей без доказательств отсутствия ковида
Вход разрешен вакцинированым, переболевшим и обладателям свежего отрицательного ПЦР-теста.
С 28 июня все рестораны и кафе Москвы переходят на бесковидный режим. Пускать в заведения будут только по QR-коду, бумажные справки не принимаются. Вход разрешен трем категориям людей:
- вакцинированные;
- переболевшие в течение последних шести месяцев;
- имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.
Если возникнут трудности, можно обратиться в специально созданную группу разбора через личный кабинет на mos.ru.
Систему проверки QR-кодов должны создать сами рестораны и кафе. Заведения, которые этого не сделают, смогут работать только на вынос и доставку.
Новости по теме
В качестве превентивных мер Ляшко назвал увеличение темпов вакцинации и контроль на границе.
Программа направлена на все возрастные категории и группы населения и нацелена на достижении одной цели: украинцы должны жить дольше.
В Украине сегодня отмечают День скорби и чествования памяти жертв войны, учрежденный в 2020 году.