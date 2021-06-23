Путин назвал угрозы мировой безопасности
Россия не забывает об ответственности, которую она несет за безопасность и процветание соседних стран, подчеркнул Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин назвал среди имеющихся угроз в мире риски распространения оружия массового уничтожения, международный криминал, киберпреступность и терроризм. Об этом он сказал в видеообращении к участникам Московской конференции по международной безопасности, сообщает пресс-служба Кремля в среду, 23 июня.
«Серьезное беспокойство вызывают региональные вооруженные конфликты, риски расползания оружия массового уничтожения, активность трансграничных криминальных группировок, наркобизнеса и киберпреступников. Особую угрозу по-прежнему представляет международный терроризм», – заявил Путин.
По его словам, Россию «не может не беспокоить непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, как и то, что альянс отказывается конструктивно рассмотреть наши предложения по деэскалации напряженности и снижению риска непредсказуемых инцидентов».
«Рассчитываем, что здравый смысл и желание развивать с нами конструктивные отношения в конце концов возобладают», – добавил российский лидер.
Путин заверил, что Россия будет содействовать укреплению мира и стабильности на континенте.
«Россия никогда не забывает об ответственности, которую она несет за безопасность и процветание соседних стран, с которыми нас сближают неразрывные исторические, культурные, человеческие связи», – сказал он.
Президент РФ заверил, что власти страны «намерены и дальше содействовать деэскалации региональных конфликтов, укреплению мира и стабильности на нашем общем континенте».
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