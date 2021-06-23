Габону заплатили за защиту тропических лесов

Эта первая африканская страна, которой заплатили за защиту своих тропических лесов.

Габон стал первой африканской страной, которая получила деньги за уменьшение выбросов углекислого газа засчет сокращения вырубки своих тропических лесов. Первый транш в 17 миллионов долларов предоставила Норвегия, общая стоимость сделки — 150 миллионов. Выплата осуществлена в рамках Центральноафриканской лесной инициативы (CAFI) — программы, поддерживаемой ООН, пишет BBC.

CAFI — партнерская платформа, созданная в 2015 году. Коалиция европейских стран-доноров и Южная Корея обязались поощрять африканские государства за прекращение вырубки лесов. В программе участвуют ЦАР, Камерун, Конго и Демократическая республика Конго, Габон, Экваториальная Гвинея.

Почти 90% территории Габона покрыто лесами, которые поглощают больше углерода, чем выбрасывает страна. В последние годы в государстве реализовали несколько природоохранных программ: создали 13 национальных парков и запустили проект по борьбе с незаконной вырубкой леса.

Габон доказал CAFI, что в 2016-17 годах ему удалось уменьшить обезлесение и снизить выбросы по сравнению с предыдущим десятилетием. Поэтому в 2019 году в рамках инициативы страна заключила сделку о выделении ей 150 миллионов долларов.

Первый транш составляет всего 0,1% от годового ВВП Габона, но министр лесного хозяйства Ли Уайт заявил, что выплата — «важнейший первый шаг».

В Центральной Африке находится второй по площади после Амазонии тропический лес. Ежегодно он поглощает около 1,5 миллиарда тонн CO₂, это 4% мировых выбросов. Там обитают больше десяти тысяч видов растений и животных. От леса в этой части планеты зависит жизнь 40 миллионов человек. С 2001 года он потерял больше шести миллионов гектаров.

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