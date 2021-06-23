США создают в Азиатско-Тихоокеанском регионе аналог НАТО

На сегодня в данном регионе группировка американских войск уже насчитывает 400 тысяч военнослужащих.

США создают в Азиатско-Тихоокеанском регионе коалицию наподобие НАТО для противостояния России и Китаю. Об этом заявил начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба РФ Игорь Костюков, пишет Интерфакс.

«В ходе реализации данного курса США форсированно создают в регионе подобие азиатского НАТО, антикитайскую коалицию на основе так называемого четырехстороннего диалога по безопасности», – сказал Костюков на Московской конференции по международной безопасности в среду, 23 июня.

По словам главы ГРУ, особое значение для Соединенных Штатов будет иметь вовлечение в коалицию Индии, хотя эта страна обычно самостоятельно выстраивает свою внешнюю политику.

«К настоящему времени Соединенные Штаты создали в Азиатско-Тихоокеанском регионе крупнейшую группировку американских войск численностью 400 тысяч военнослужащих. В регионе функционируют свыше 200 объектов ВС США, в том числе более 50 военных баз», – заявил Костюков.

Он подчеркнул, что в коалицию могут зайти Вьетнам, Индонезия, Новая Зеландия, Сингапур, Филиппины, Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии.

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