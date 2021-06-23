Доход украинских банков в мае составил 6,3 млрд гривен

В январе 2021 года прибыль банков составила 4,050 млрд гривен. С января по май финучреждения заработали 101,670 млрд.

В Украине в мае прибыль банков составила 6,3 млрд гривен. Доходы банков за январь-май составили 101,670 млрд гривен, расходы – 77,829 млрд гривен, сообщается на сайте Нацбанка Украины.

«В январе прибыль банков составила 4,050 млрд гривен, в феврале – 2,4 млрд гривен, в марте – 4,4 млрд гривен, в апреле – 6,603 млрд гривен, в январе-мае -23,841 млрд гривен», – говорится в сообщении.

Доходы от процентов составили 65,199 млрд гривен, расходы -21,211 млрд гривен. Комиссионные доходы – 34,054 млрд гривен, комиссионные расходы – 12,832 млрд гривен.

Ведомство отмечает, что 2020 году прибыль финансовых учреждений сократилась на 29% – до 41,3 млрд гривен.

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