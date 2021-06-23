НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
12:04 24 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

СНБО обсудил противодействие штамму Дельта

Для распространения опасной мутации коронавируса необходимо ввести дополнительные противоэпидемические меры.

В Аппарате СНБО Украины в среду, 23 июня, состоялось совещание по вопросам распространения коронавирусного штамма Дельта. Участники совещания обсудили возможные пути его попадания в Украину и меры противодействия распространению, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СНБО, новый штамм может в частности прийти из таких странах как Индия, Великобритания, Португалия, Российская Федерация, а также Польша, Румыния и Словакия, где наблюдается его циркуляция. В целом, по словам специалистов, сейчас распространение варианта Дельта зафиксировано уже в 92 странах.

«Ситуация, которая сложилась, вызывает необходимость введения дополнительных эффективных противоэпидемических мероприятий с целью предупреждения распространения нового штамма Дельта коронавируса SARS-CoV-2 по территории Украины, ускорения темпов вакцинации и обеспечения ее доступности, особенно для уязвимых к COVID-19 слоев населения – лиц в возрасте 60+, активизацию информационно-просветительской работы среди населения о необходимости применения средств индивидуальной защиты, важности и безопасности иммунопрофилактики «, – говорится в заявлении СНБО.

Кроме того, по мнению участников совещания, необходимо совершенствование отечественных протоколов лечения в соответствии с требованиями настоящего и усиление готовности учреждений здравоохранения оказывать медицинскую помощь пациентам с диагнозом COVID-19 в случае массовой заболеваемости.

Источник:
Тэги: снбо, вакцинация, covid-19, SARS-CoV-2, штамм дельта
Код блока:
Loading...

Новости по теме

Опасный штамм Дельта уже в Украине

Два случая «индийской» мутации коронавируса подтвердили у двух человек, приехавших из России.

Минздрав готовится к COVID-штамму Дельта

В качестве превентивных мер Ляшко назвал увеличение темпов вакцинации и контроль на границе.

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
СНБО обсудил противодействие штамму Дельта

12:04  Украина

Доход украинских банков в мае составил 6,3 млрд гривен

11:02  Украина

Украина запретила гражданам четырех стран въезд без ПЦР-теста

10:00  Украина

Основатель McAfee покончил с собой в тюрьме

06:14  Мир

ПАСЕ приняла резолюцию о нарушениях Россией прав крымских татар

05:24  Мир

Учения Sea Breeze-2021 будут самыми масштабными за 20 лет

04:58  Украина

«Барселона» предложит «Ювентусу» двух футболистов в обмен на Роналду

03:53  Мир

Главный тренер худшей команды Евро-2020 попал в топ самых высокооплачиваемых

02:44  Мир

Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину

01:37  Украина

Украина впервые вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу

00:33  Украина

Опасный штамм Дельта уже в Украине

20:00  Украина

Габону заплатили за защиту тропических лесов

19:54  Мир

США создают в Азиатско-Тихоокеанском регионе аналог НАТО

18:30  Мир

В Беларуси зафиксирован COVID-штамм Дельта

17:34  Мир

Путин назвал угрозы мировой безопасности

16:30  Мир

В ОП ответили на обвинения Путина США по Майдану

15:30  Украина

Россия открыла огонь по британскому эсминцу Defender в Черном море

14:30  Мир

Новости | NetGameSlots.com