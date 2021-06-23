СНБО обсудил противодействие штамму Дельта

Для распространения опасной мутации коронавируса необходимо ввести дополнительные противоэпидемические меры.

В Аппарате СНБО Украины в среду, 23 июня, состоялось совещание по вопросам распространения коронавирусного штамма Дельта. Участники совещания обсудили возможные пути его попадания в Украину и меры противодействия распространению, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СНБО, новый штамм может в частности прийти из таких странах как Индия, Великобритания, Португалия, Российская Федерация, а также Польша, Румыния и Словакия, где наблюдается его циркуляция. В целом, по словам специалистов, сейчас распространение варианта Дельта зафиксировано уже в 92 странах.

«Ситуация, которая сложилась, вызывает необходимость введения дополнительных эффективных противоэпидемических мероприятий с целью предупреждения распространения нового штамма Дельта коронавируса SARS-CoV-2 по территории Украины, ускорения темпов вакцинации и обеспечения ее доступности, особенно для уязвимых к COVID-19 слоев населения – лиц в возрасте 60+, активизацию информационно-просветительской работы среди населения о необходимости применения средств индивидуальной защиты, важности и безопасности иммунопрофилактики «, – говорится в заявлении СНБО.

Кроме того, по мнению участников совещания, необходимо совершенствование отечественных протоколов лечения в соответствии с требованиями настоящего и усиление готовности учреждений здравоохранения оказывать медицинскую помощь пациентам с диагнозом COVID-19 в случае массовой заболеваемости.

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