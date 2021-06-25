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19:59 25 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Китай запланировал отправить людей на Марс в 2033 году

Китай подготовил космическую программу, которая предполагает пять пилотируемых полетов на Марс до 2043 года.

Китай подготовил космическую программу, которая предполагает пять пилотируемых полетов на Марс до 2043 года. Первый намечен на 2033-й. В перспективе страна хочет создать на планете постоянной базу, а на пути к ней — «космическую лестницу». Она будет включать в себя несколько станций, где можно совершить остановку, пишет Global Times.

Для начала Китай планирует в 2030 году доставить на Землю образцы почвы Марса в ходе беспилотной миссии. Долгосрочный план — использовать потенциальные ресурсы Красной планеты: извлекать из недр воду, синтезировать кислород и производить электричество.

В ходе его реализации потребуется отправлять в космос роботов и создать технологию отправки астронавтов на Землю.

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Тэги: полеты на марс, космическая программа китая
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