Кабмин и Всемирный банк заключили соглашение на $350 млн

Деньги предназначены для развития экономики в период пандемии, соцподдержки уязвимых слоев населения и усиления госинститутов.

Кабинет министров и Всемирный банк заключили соглашение на сумму 350 млн долларов. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в пятницу, 25 июня.

«Средства будут направлены на развитие экономики в период пандемии, социальную поддержку уязвимых слоев населения и на усиление государственных институтов», – пояснил Шмыгаль.

По его словам, теперь власти смогут реализовать системные проекты для справедливого развития рынка земли, продолжить реформу газового сектора, а также укрепить кредитный рынок.

Тэги: всемирный банк, Кабмин, пандемия, соцподдержка, госинститут