Кабмин и Всемирный банк заключили соглашение на $350 млн
Деньги предназначены для развития экономики в период пандемии, соцподдержки уязвимых слоев населения и усиления госинститутов.
Кабинет министров и Всемирный банк заключили соглашение на сумму 350 млн долларов. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в пятницу, 25 июня.
«Средства будут направлены на развитие экономики в период пандемии, социальную поддержку уязвимых слоев населения и на усиление государственных институтов», – пояснил Шмыгаль.
По его словам, теперь власти смогут реализовать системные проекты для справедливого развития рынка земли, продолжить реформу газового сектора, а также укрепить кредитный рынок.
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