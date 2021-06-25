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Главная » Украина » Политика
18:08 25 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Кабмин и Всемирный банк заключили соглашение на $350 млн

Деньги предназначены для развития экономики в период пандемии, соцподдержки уязвимых слоев населения и усиления госинститутов.

Кабинет министров и Всемирный банк заключили соглашение на сумму 350 млн долларов. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в пятницу, 25 июня.

«Средства будут направлены на развитие экономики в период пандемии, социальную поддержку уязвимых слоев населения и на усиление государственных институтов», – пояснил Шмыгаль.

По его словам, теперь власти смогут реализовать системные проекты для справедливого развития рынка земли, продолжить реформу газового сектора, а также укрепить кредитный рынок.

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Тэги: всемирный банк, Кабмин, пандемия, соцподдержка, госинститут
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