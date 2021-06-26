Исландия первой в Европе отменяет все карантинные ограничения
Жителям страны больше не нужно будет носить маски или держаться на безопасном расстоянии от других людей, заявил министр здравоохранения страны.
Исландия хорошо боролась со вспышкой COVID-19 с помощью строгой системы тестирования и отслеживания, но в течение последнего года несколько раз вводила ограничительные меры, чтобы сдерживать вспышки инфекции.
«Мы восстанавливаем общество, в котором мы привыкли жить и к которому мы стремились», – сказал министр здравоохранения Свандо Сваварсдоттир.
Исландия, вероятно, станет первой страной в Европе, которая отменит все ограничения по COVID-19, заявил Сваварсдоттир.
Карантинные меры, которые действовали до сих пор, включали ограничения для публичных собраний и соблюдение социальной дистанции в два метра. Правительство заявляет, что 87% исландцев получили первую дозу вакцины против коронавируса.
В Исландии, где проживает 360 тысяч человек, заболеваемость коронавирусом составляет 1,6 на 100 тысяч в среднем за две недели. За время пандемии там зафиксировано 6 637 случаев COVID-19, 30 человек умерли.
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