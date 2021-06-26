Пекин вынудил Киев отозвать подпись под резолюцией ООН о правах уйгуров

Власти Китая пригрозили Украине заблокировать поставку более 500 тысяч доз вакцины от коронавируса из-за поддержки Киевом документа о правах уйгуров.

Украина во вторник поставила подпись под документом Совета по правам человека в Женеве, в котором призывают Китай немедленно допустить независимых наблюдателей в Синьцзян-Уйгурский автономный район. Документ, предложенный Канадой, помимо Украины поддержали более 40 стран.

Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на дипломатические источники, после этого Пекин предупредил Киев, что заблокирует поставку не менее 500 тысяч доз вакцины от COVID-19, если Украина не откажется от поддержки документа.

В результате в четверг Киев отозвал свою подпись.

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